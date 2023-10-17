بالفيديو.. تفاصيل افتتاح "لائحة ملوك الكرنك" بالأقصر عقب الانتهاء من أعمال الصيانة

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن لائحة الكرنك أو ما يعرف باسم غرفة الأجداد أو قائمة الملوك هي غرفة تحتوي على نقش لـ61 ملكا تبدأ من عصر اسم الملك سنفر مؤسس الأسرة الرابعة انتهاءً بالملك تحتمس الثالث.

وأضاف "الصغير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الملك تحتمس الثالث قام بعمل هذه القائمة في عام 1445 قبل الميلاد، وكان هناك تماثيل كثيرة للملوك في أرجاء الكرنك، ولأول مرة يتم تجميعها في مكان واحد، وهذه اللائحة تعتبر من أهم المصادر الخاصة بالتأريخ المصري.

وتابع، أن لائحة متحف اللوفر في باريس هي النسخة الأصلية التي تم الحصول عليها من معبد الكرنك في عام 1843م وجرى عرضها في أكثر من مكان حتى استقرت في متحف اللوفر في عام 1919، أما لائحة الملوك بالكرنك مستنسخة من النسخة الأصلية بنسبة 1 و1.

وأردف مدير عام آثار الكرنك: "في سبعينيات القرن الماضي، قام المركز المصري الفرنسي بالكرنك بعمل نسخة طبق الأصل من اللائحة الموجودة في متحف اللوفر وكانت من الجبس وبالتالي فقد تأثر ومُحيت معالمها، وتم التواصل مع متحف اللوفر في فرنسا لعمل تصوير للنموذج الموجود لديها، وحصلت عليه شركة تابعة لوزارة الآثار وتم عمل مستنسخ بشكل أفضل من المستنسخ الذي كان موجودا من قبل وكل ذلك بأيدي مصرية خالصة".