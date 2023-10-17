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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الكاتبة الفلسطينية "عدنية شبلي" في معرض زايد للكتاب.. الخميس

يكرمها معرض زايد بحضور المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية

أمعرض زايد للكتاب
أمعرض "زايد للكتاب" يكريم الكاتبة الفلسطينية "عدنية شبلي"
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عوضًا عن إلغاء حفل تكريمها علي هامش معرض فرانكفورت للكتاب، أعلن معرض "زايد للكتاب" تكريمه للكاتبة الفلسطينية "عدنية شبلي"، وذلك بحضور المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي، والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، والإعلامي محمود بركة، ولفيف كبير من المثقفين المصريين، في الساعة 5 مساء يوم الخميس المقبل 19 أكتوبر الجاري 

جاء ذلك بعد إعلان معرض فرانكفورت للكتاب، إلغاء حفل تكريم الكاتبة  الفلسطينية الكبيرة "عدنية شبلي"،  وكان من المقرر خلال فعاليات المعرض تسليمها جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة".

الموقف الذي ترتب عليه انسحاب اتحاد الناشرين العرب وهيئة الشارقة للكتاب من معرض فرانكفورت الدولي بسبب إعلان المعرض دعم الكيان المحتل وكذا إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي.

يذكر أن انطلاق الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب  كان الأربعاء الماضي وخصصت هذه الدورة  للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفي "جمال الغيطاني" كأشهر مراسل صحفى على الجبهة شخصية المعرض وترفع هذه الدورة  شعار (الثقافة والنصر).

‎يجدير بالذكر أن معرض زايد للكتاب يفتح أبوابه للجمهور اعتبارًا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الحادي عشر من أكتوبر ويستمر إلى مساء يوم الثاني والعشرون من أكتوبر وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد.

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معرض زايد للكتاب للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية الدكتور ناجي الناجي
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