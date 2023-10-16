إجراء مراسم قرعة البطولة العربية للشباب للملاكمة بالقاهرة

انتهت مراسم القرعة الخاصة بمنافسات البطولة العربية للشباب للملاكمة مواليد عام 2005-2006 في نسختها السادسة، والتي تستضيفها مصر للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 65 لاعب من 10 دول في 13 ميزان.

يستضيف المركز الأولمبي بالمعادي البطولة العربية للشباب، حيث تنطلق المنافسات غدًا الثلاثاء وتستمر حتى يوم 22 أكتوبر الجاري .

وقد أقيمت قرعة البطولة مساء اليوم الإثنين، بقاعة المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور جميع مندوبي المنتخبات العشر.

وقد شهدت القرعة حضور كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ونائب رئيس الاتحاد العربي وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، والعميد يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

بالإضافة إلى حضور كلًا من محمد كامل شبيب المشرف على البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والحكم الدولي محمد خليل رئيس اللجنة العليا للاتحاد العربي للملاكمة، والعميد أحمد فاروق مدير البطولة ونائب رئيس الاتحاد المصري، والكابتن وحيد مدني مساعد مدير البطولة.

ورحب الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة بجميع الحضور في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات وتنظيم البطولة على أعلى مستوى.

كما وجه رئيس الاتحاد المصري للملاكمة الشكر والتقدير لجميع الحضور وللعميد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي على دعمه المستمر المتواصل للملاكمة العربية والمصرية.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري المشاركة في البطولة 13 لاعبًا وهم: “محمد إيهاب مختار وزن 48 ك، يوسف سيد عبد الحليم وزن 51 ك، محمد عاطف إبراهيم وزن 54 ك، فارس فؤاد ثابت وزن 57 ك، أحمد محمد عبد الحفيظ وزن 60 ك“.

بالإضافة إلى: “عبد الرحمن محمود محمد وزن 63,5 ك، خالد ناصر حمدي وزن 67 ك، عبد الفتاح طارق وزن 71 ك، محمد حسام علي وزن 75 ك، فارس عادل متولي وزن 81 ك، محمد عبد الهادي وزن 86 ك، محمود محمد وزن 92 ك، محمد حسين فرج وزن +92 ك“.