عمرو قابيل يكشف عن حفل افتتاح وختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

كشف المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، عن تفاصيل حفل الافتتاح والختام، للدورة الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة فريدة فهمي، وتحت شعار «الحياة لنا»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بسينما الهناجر في حضور نخبة من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.



وقال «قابيل»: «إن حفل الافتتاح سوف يُقام، بمسرح الجامعة البريطانية بالقاهرة، السبت المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، فيما يقام حفل الختام، بمسرح مكتبة الإسكندرية.



وأوضح: قرار اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة حفل الختام، لتكون المرة الأولى لخروج حفل الختام خارج القاهرة، ولمنح الفرصة لضيوف الملتقي من مختلف دول العالم لزيارة معلمًا ثقافيًا بقيمة وأهمية مكتبة الإسكندرية التاريخية والتي تعتبر قبلة لكل شعوب العالم.

وأضاف «قابيل»: «أن الدورة الخامسة تشهد تطورات كبيرًا وتقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمسابقات والورش الدولية المتخصصة في فنون المسرح وأيضا مجموعة من الندوات الفكرية والموائد المستديرة.

وأكد «قابيل»: «إن اختيار اسم الفنانة الكبيرة فريدة فهمي ليكون على الدورة الخامسة جاء للتأكيد على أن الجامعات المصرية كانت ولا زالت ملهمة للعديد من المشاريع الفنية وأنها من اهم روافد الفن والثقافة في اي مجتمع حيث اعتمدت فرقة رضا في تأسيسها على طلبة وخريجي الجامعات المصرية الذين كانوا خير سفراء للفن المصري على مستوى العالم»، وحضر المؤتمر الصحفي كوكبة كبيرة من الفنانين والمثقفين، منهم، المخرج أحمد السيد، والناقدة د. داليا همام، والناقدة د. سامية حبيب، والإعلامية سهير الباشا مدير رعاية الشباب بأكاديمية طيبة، والكاتب الصحفي باسم صادق، رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام والمخرج والفنان السوداني زهير عبد الكريم، والفنان حسام داغر، والفنانة نشوى حسن، والفنانة نهير أمين، والكاتبة رشا عبد المنعم، ومحمد يحيى، مسئول العلاقات العامة بجامعة النهضة.



وفي بداية المؤتمر، قام مقدم المؤتمر، المخرج أحمد علاء، دعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة من قبل قوات الاحتلال الغاشم، كما دعا الفنان حسام داغر، الحضور بالمؤتمر الصحفي الوقوف دقيقة حدا لروح الناقدة رانا أبو العلا، والمدير التنفيذي للملتقى، والتي رحلت عن عالمنا في 29 أغسطس الماضي.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية لمعالي رئيس مجلس الوزراء دكتور. مصطفى مدبولي، للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

