مصرع رضيع سقط من حضن والدته في بئر الأسانسير بمنطقة المنيب

لقى طفل رضيع مصرعه إثر سقوطه من والدته في بئر الأسانسير بالعقار محل سكنهم بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة الجيزة إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة يفيد بورد إشارة من المستشفى تفيد باستقبال رضيع جثة رضيع وبه آثار كسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو ومقيم بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التقابل مع والدة الطفل وبمناقشتها أفادت بأنها أثناء محاولتها استقلال الاسانسير بالعقار محل سكنها سقط طفلها الرضيع من أحضانها في بئر الأسانسير ولم تستطع انقاذه ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.