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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل مران الاهلي اليوم استعدادا لمواجهة سيمبا

مران الاهلي
مران الاهلي
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة ‏فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الجوانب الخططية الخاصة ‏بالاستعداد للمباراة والتحضير المناسب لها.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، قبل أن يستكمل الجميع بقية فقرات المران ‏بالملعب.‏

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا قويًّا بمشاركة مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وثنائي الشباب طارق حسن وعمر ‏كامل.

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الأهلى مختار التتش التتش الجمعة سيمبا
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