المرشح الرئاسي حازم عمر يحدد 5 أهداف استراتيجية للمرحلة المقبلة

قال المرشح الرئاسي المحتمل، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إننا اتخذنا قرار الترشح في الانتخابات الرئاسية واضعين نصب أعيننا الأهداف الاستراتيجية الخمسة للمرحلة المقبلة، مضيفا أن هذه الأهداف تتمثل في تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي، والارتقاء بمجال العمل السياسي وفتح المجال العام، وترسيخ دعائم الديمقراطية، وآليات التداول السلمي للسلطة.

وأكد "عمر"، خلال مؤتمره الصحفي الأول بمقر حزب الشعب الجمهوري، اليوم الاثنين، أنه يستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية.

وأشار المرشح الرئاسى إلى أنه يستهدف الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري مع الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وأشار عمر إلى أن برنامجه يتضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية ورفع كفاءاتها وتعظيم قدراتها.

ولفت إلى أنه يستهدف معالجة بعض الانعكاسات الكامنة من مرحلة التقلبات السياسة خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية والحفاظ على مؤسسات الدولة.