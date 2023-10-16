فتح باب التقدم للدبلوم المهنى "إدارة نظم الجودة والاعتماد" بجامعة عين شمس

أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023.

يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.