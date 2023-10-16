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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التقدم للدبلوم المهنى "إدارة نظم الجودة والاعتماد" بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى (إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023.

يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية)، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة.

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