رامي ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام سيمبا التنزاني

تأكدت جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا يوم الجمعة المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في دار السلام، في افتتاحية مشار لمارد الاحمر بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وشارك رامي ربيعة في تدريبات الفريق الجماعية، على ملعب استاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعدما خضع لاختبار طبي عقب التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا.

وكان رامي ربيعة مدافع الأهلي قد خضع لبرنامج تأهيلي خاضه في فترة التوقف الدولي بعد خضوعه لعملية جراحية وإزالة خُراج من القدم غاب بسببه عن مباريات الاهلي الأخيرة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل لمواجهة فريق سيمبا.