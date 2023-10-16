استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الإسكندرية بعد قرار التخفيض

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تطبيق قرار التخفيض، خاصة في أسواق ومنافذ البيع بمدينة الإسكندرية، وذلك وفقًا لقرار الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بتطبيق فعاليات مبادرة تخفيفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري.

حيث شهدت الأسواق إقبال من الجماهير على السلع الغذائية الأساسية، حيث جاء التخفيض ما بين 20 إلى 25% في كافة المحال التجارية والسلاسل الكبيرة، وبالرغم من تطبيق هذا القرار إلا أن هناك تفاوت في أسعار الخضار والفاكهة في بعض الأسواق التجزئة.

وشهد اليوم في مدينة الإسكندرية استقرار ثابت لأسعار الخضار داخل الأسواق، بينما تكون مرتفعة بمقدار 50 قرش أو جنية في بعض الأسواق الأخرى، حيث سجل سعر الطماطم اليوم 10 جنيهًا للكيلو الواحد، مع انخفاض السعر على حسب نوع وجودة الطماطم، كما سجلت أسعار البطاطس 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن أسعار البصل فسجل 20 جنيها للكيلو الواحد، والجزر بـ20 جنيها للكيلو، الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا للكيلو الواحد، أما عن أسعار الفلفل الألوان سجل اليوم 30 جنيها للكيلو الواحد، بينما شهد الباذنجان انخفاض في سعره حيث سجل الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والبلدى 10 جنيهات.

واستقر سعر الخيار منذ أمس على 13 جنيهًا للكيلو واحد، بينما اختلفت أسعار الليمون حسب الجودة ما بين 10 و12 لربع الكيلو، أما عن أسعار الكوسة والتي شهدت ارتفاع حسب أقوال بعض التجار، حيث سجل السعر 15 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، والبامية 30 جنيهًا للكيلو جرام، والكابوتشي 7 جنيهات للحبة الكبيرة.

أما عن أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم، فقد سجلت بعض أنواع الفاكهة التي تتواجد معظم أيام السنة مثل الموز استقرار في السعر، حيث جاء سعر كيلو الموز البلدي 20 جنيهًا، بينما جاء سعر المانجة الذبدة 50 جنيهًا، والكيت 40 جنيهًا للكيلو، والجوافة سكري تم تداولها اليوم في الأسواق بسعر 18 جنيهًا للكيلو جرام، بينما جاء سعر الرومان 22 جنيهًا، وسعر العنب البناتي 30 جنيهًا للكيلو جرام.

وقد تعاونت مديرية التموين والتجارة الداخلية، مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والتي يتم استهلاكها بشكل يومي وهم الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز بنسبة تصل إلي 25٪، والتي تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التخفيف عن كاهل المواطنين، والوقوف بجوار المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، داخل فروع أكبر 6 سلاسل تجارية بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية فى أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع ومعلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض.