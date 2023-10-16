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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نبيه بري: تمرير مشروع التهجير في غزة يعني سقوط الأمن القومي العربي

نبيه بري، رئيس مجلس
نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني
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قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إن تمرير مشروع التهجير في غزة يعني سقوط الأمن القومي العربي.

وأوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن "بري" قال إنه يجب إنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأكد أنه يجب الضغط من أجل وقف مشاريع التهويد التي تقوم بها إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

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نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
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