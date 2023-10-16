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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضة.. صور

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضة
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أجري اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، جولة تفقدية للمرور على عددٍ من منافذ بيع السلع الغذائية والمحلات والسلاسل التجارية بنطاق مدينة مرسى مطروح والمشاركة في  تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح المحافظ أن المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

حيث اطمئن محافظ مطروح  خلال الجولة، من توافر كافة السلع الأساسية يرافقه المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، وجمال حماد عضو الغرفة التجارية، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، بالأسعار المخفضة المعلن عنها  بنسبة تخفيض من  15 إلى 40%.

كما استفسر محافظ مطروح من المواطنين عن مدى الرضا عن  أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، مع الإقبال الكبير من المواطنين عليها، موجها بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور، ومشددا على تكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة  وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين. 

كما افتتح محافظ مطروح معرض بيع السلع الأساسية بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، والذى أقامته الغرفة التجارية بمطروح، بحضور مفتاح جبريل رئيس الغرفة التجارية، وعدد من أعضاء الغرفة، لبيع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن أعمال المبادرة بالمحافظة. 

الجدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن  تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 إلى 25 % وهي سلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15 % على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، اعتبارا من السبت الماضى 14 أكتوبر  في إطار جهود الدولة  لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

محافظ مطروح يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بالأسعار المخفضة

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