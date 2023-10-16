وزير الزراعة يشارك في يوم الغذاء العالمي نيابة عن الرئيس

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفال منظمة الأغذية والزراعة الفاو بيوم الغذاء العالمي بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور شو دينيو مدير المنظمة، على اهمية المياه والغذاء في عالمنا الحالي حيث شدد على اهمية المياه في وجود الغذاء وبالتالي خلق انظمة غذائية صحية آمنة ومستدامة، مشيرا الى بعض المحاولات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وادارتها بشكل جيد وإلى الابتكارات والحلول العلمية والاستثمار في المياه وإدارتها والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال وكذلك أهمية انخراط المزارعين في هذا الآمر بالاضافة الى نشر المعلومات داخل المجتمعات الزراعية.

من ناحية اخري أشار المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو الي اهمية تبني انظمة غذائية في كل المجتمعات كما أشار الي عدد من المحاور القائمة حاليًا نحو تبنى انظمة غذائية مستدامة في عدد من المناطق في دول العالم،

وان منظمة الفاو معنيه حاليًا بدعم الشباب ومشاركتهم وعقد عدد من المنتديات العالمية في مجالات الانظمة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب العالم.

وفي ذات السياق وبهذه المناسبة كانت وزارة الزراعة صدرت بيان مشترك مع منظمة الاغذية والزراعة “الفاو”،

حيث أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون القائم بين الوزارة وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في اطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.

كما أكد "القصير" ان القيادة السياسية فى مصر والحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يوميًا وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهه للمياه، لدرجة أن كل هذه الاجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.

كما أوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.

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