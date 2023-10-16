رئيس "أشمون" بالمنوفية يشهد اصطفاف المعدات والسيارات لمواجهة حالات الطوارئ

شهد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عرض إصطفاف ميدانى لكافة المعدات والسيارات والآليات الهندسية علي مستوي مركز ومدينة أشمون وذلك للوقوف على مدي جاهزية المعدات والسيارات ومدي صلاحيتها لمواجهة أي حالات الطوارئ والأزمات، والوقوف على حجم الإحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم لها ،والذي تم تجهيزة والترتيب له بمقر مدينة أشمون ، وشارك في الإصطفاف العميد مهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بديوان عام المحافظة ، والمهندس حسام الأشقر بالإدارة الفنية بالمحافظة وأطقم الفنيين بالإدارة ، و رمضان محمدي، و سعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة ،و صبري زنون مدير الحملة الميكانيكية بأشمون ، و رؤساء الوحدات المحلية القروية ، و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، وعبد العليم أبو خليل مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة أشمون،وعدد من مديري الإدارات والمصالح الخدمية بمركز أشمون .

من جانبه أكد النمر، أهمية هذا الاصطفاف إستعداداً لتنفيذ تلك التدريبات على أرض الواقع لبيان مدى إستعداد كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، وأهمية إتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ والأزمات في أي وقت وسرعة التعامل مع الموقف.

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