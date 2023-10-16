علي فرج لـ"البوابة نيوز": انضمام الاسكواش لأولمبياد 2028 حلم واتحقق

أعرب على فرج لاعب، نادى وادى دجلة، والمصنف الأول عالمياً، عن سعادته بانضمام الاسكواش رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، واصفًا ذلك بأنه حلم.

حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، فى اجتماعها اليوم الاثنين، فى مومباي الهند، برئاسة توماس باخ، اعتمادها مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وأبدى علي فرج، سعادته في حديث خاص لـ"البوابة نيوز"، قائلاً: "أن هذا حلم أى رياضى أن يلعب على اكبر مسرح واكبر حدث رياضى فى العالم، وكنا ننتظر هذا القرار بفارغ الصبر".

مؤكداً: "أن رياضة الاسكواش تستحق هذه المكانة، وأتمنى أن ذلك يساعد على انتشار اللعبة وتصل للمكانة التى تستحقها" .

مضيفًا: " ان هذا الفرار شرف كبير لنا، ولا أعلم اين سأكون فى 2028، واسعى لأن احافظ على مكانتى وترتيبى فى قائمة الأفضل على مستوى العالم".

وانهى حديثه: "واتمنى من الله، ان تحصل مصر على ميداليات ذهبيه، وان تكون وادى دجلة فى مقدمه المساهمين فى ذلك".

ووصل المصرى على فرج لنهائى بطولة أمريكا المفتوحه للإسكواش 2023، والتى اقيمت فى الفترة الماضية، ليكون النهائى السادس له بعد عودته من الإصابة التى أبعدته فترة كبيرة عن الفقص الزجاجى ليحرز 5 نهائيات منها.

وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.





