«أبوظبي التجاري مصر» يصدر تقريره الثاني للاستدامة والبصمة الكربونية

أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر عن إصدار تقرير الاستدامة والبصمة الكربونية لعام 2022، ليصبح بذلك ثاني تقرير له تأكيداً للأهمية التي يوليها البنك للإفصاح ومسؤوليته نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة والمنبثقة من استراتيجية المجموعة الأم ويغطي التقرير العام المالي 2022 وتم إعداده وفقًا لمعايير المبادرات العالمية لإعداد التقارير GRI and SASB، ويتضمن أطر رؤية مصر 2030، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويعكس التقرير استراتيجية البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) عبر مختلف العمليات البنكية وإدماج مختلف جوانب (ESG) في خطة أعماله تماشياً مع الخطوات المتسارعة لمجموعة أبوظبي التجاري، ويوضح انجازات البنك خلال عام 2022 وكذلك الجهود المبذولة من أجل التكيف مع الاهتمام المتزايد بالممارسات المتعلقة بال (ESG) مما يؤكد على أن مبادرات البنك البيئية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من صميم عمليات البنك والحوكمة. كما يوضح التقرير تقييم الأهمية النسبية للموضوعات ذات التأثير على البنك من خلال اشراك أصحاب المصلحة.

أختتام فعاليات مسرعة الأعمال الأولى من نوعها في مصر في تكنولوجيا الطاقة النظيفة و التغيرات المناخية

وفي نفس الإطار احتفل البنك باختتام الدورة الأولى من مسرعة الأعمال ClimAccelerator Egypt، وهي تعد المسرعة الأولى من نوعها في مصر التي تستهدف الشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة في مرحلة النمو، والتي أطلقتها مؤسسة youthinkgreen Egypt - يوثينكجرين مصر المنفذ المحلي لمشاريع EIT Climate-KIC، وهو مجتمع المعرفة والابتكار الأوروبي الذي شارك في تأسيسه الاتحاد الأوروبي ، و بالتعاون مع Schneider Electric الشريك الفنّي للبرنامج ، وتم الاحتفال بنهاية أعمال المسرعة في حفل بحضور كل من سفير الاتحاد الأوروبي وممثل البرنامج العالمي للغذاء وكل الشركات الناشئة التي تم دعمها في هذه الدورة برعاية أبوظبي التجاري مصر.

وحول هذه الانجازات، علق إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر: " استطاع البنك أن يأتي في قائمة البنوك الأسرع نمواً في مصر منذ انطلاقه محققاً معدلات نمو قوية. ونحن على يقين أن تحقيق هذا النمو يأتي بالتوازي مع تحقيق الاستدامة التي أصبحت بالفعل محور اساسي في استراتيجية المجموعة في الإمارات وكذلك بالنسبة لبنك أبوظبي التجاري مصر. وتعتمد تلك الاستراتيجية على أربعة محاور: البيئة، العملاء والمجتمع والعاملين والحوكمة، ومن ثم تم دمج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجية و وضع خطة عمل بالاتساق مع توجهات المجموعة واستراتيجية الدولة وقرارات البنك المركزي المصري. ونحن نعي أهمية التحول إلى اقتصاد قليل الانبعاثات الكربونية ولذا نأخذ في الاعتبار الأثر البيئي للبنك سواء من خلال عملياته أو الانشطة التمويلية ونسعى لدعم عملائنا للتحول إلى عمليات أكثر كفاءة. ونحن اليوم فخورون بإصدار ثاني تقرير للاستدامة والبصمة الكربونية الذي يؤكد التزامنا بشفافية الافصاح وتحقيق آلية لمتابعة ما قام البنك بتنفيذه بهدف خلق أثر وقيمة مستدامة لكل أصحاب المصلحة سواء من المساهمين والعملاء والمجتمع والعاملين، وكذلك فخورون برعاية أول مسرعة أعمال في مجال الطاقة النظيفة لدعم مجتمع الايكوسيستم في مصر والاعتماد على الممارسات المستدامة المبتكرة".

وكانت مجموعة أبوظبي التجاري أعلنت عن استراتيجيتها للاستدامة والخطوات التي اتخذتها للحد من تداعيات التغير المناخي بما في ذلك إطلاق سندات خضراء وكذلك انضمامها إلى مبادرة تعهد الشركات المسؤولة مناخياً بالاتساق مع أجندة العمل المناخي لدولة الإمارات ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. والتزمت المجموعة بعدة اجراءات منها وضع خطة طموحة لتقليل البصمة الكربونية للبنك بالاستناد إلى أسس علمية.

وكان البنك قد احتفل مع مؤسسة يوثنيكجرين بتخريج ٨ شركات ناشئة. وقد كانت المسرعة بمثابة حافز لنمو ونجاح هذه المشاريع الثمانية. ومن خلال تصميم برنامج غني يتكون من 25 جلسة مكثفة، تعلم رواد الأعمال كيفية التعمق وتطوير نموذج أعمالهم واستراتيجيات إدارة الابتكار وتعلم تقنيات فعالة للحفاظ على العملاء بالإضافة لاستخدام أدوات التسويق بشكل احترافي. وكان البنك قد حرص على أن يدعم المسرعة بالتمويل وكذلك بالمشاركة بمحاضرات يقدمها خبراء من البنك في المجالات المختلفة كالتسويق والإدارة المالية والرقمنة البنكية.