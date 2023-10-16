بالصور.. اختتام بطولة التفوق الرياضي بمدارس جنوب سيناء

اختتمت فعاليات بطولة التفوق الرياضي بمدارس جنوب سيناء، والتي استضافتها مدرسة الشهيد أحمد منسي (التربية الفكرية سابقًا) وصالة المنازلات باستاد طور سيناء الرياضي بمراحلها الثلاث (ابتدائي وإعدادي وثانوي) بنين وبنات؛ ويمنح الفائزون درجات التفوق الرياضي تضاف إلى مجموعه الكلي في آخر العام، وذلك بحضور أسرة توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والمستشار محمود متولي، رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس، بجانب لفيف من أولياء الأمور.

وقال المستشار محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنولب سيناء للكاراتية، لـ"البوابة نيوز" الحمد لله أختتمت فعاليات بطولة التفوق الرياضي لمدارس جنوب سيناء بمراحلها الثلاث بنبن وبنات، بمدرسة الشهيد أحمد منسي (التربية الفكرية سابقًا) بطور سيناء، وبلغ عدد المشاركين في البطولة 75 لاعبًا ولاعبةً يمثلون مختلف مدن جنوب سيناء، مهنئًا كل الفائزين والحاصلين على المركز الأول ومتمنيًا لهم التوفيق والتميز.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن اجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ (٨٢٨) طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ( ٤٢٤)، بعدد (٢٤٣) للبنين وعدد (١٨١) للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ (٤٠٤)، بعدد (٢١٥) للبنين، و(١٨٩) للبنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، بالنسبة للألعاب الفردية هى السباحة، والجمباز الفنى، والسلاح، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، والدراجات، والغطس، والكاراتيه، والتايكوندو، وألعاب القوى، والجودو، والملاكمة، والمصارعة أما الألعاب الجماعية تتمثل فى، كرة السلة، وكرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

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