مكتب نتنياهو ينفي الاتفاق على وقف إطلاق نار ودخول المساعدات إلى غزة مقابل خروج الأجانب

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق نار وتقديم مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة مقابل خروج الأجانب، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في التاسعة من صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين، أن اتفاق مصري إسرائيلي أمريكي على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 9.

وتستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ومن المنتظر أن يفتح معبر رفح في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن جنوب قطاع غزة سيشهد وقفا لإطلاق النار في نفس التوقيت للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح.

ويستمر وقف إطلاق النار 5 ساعات، سيسمح خلالها بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأفاد موقع ABC News الأمريكي، نقلا عن مصدر أمني، أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لدخول الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى مصر، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.