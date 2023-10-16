بالفيديو.. إسرائيل تجلي الآلاف من مستوطنة سديروت إلى الفنادق

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو، لقيام إسرائيل بإجلاء الآلالاف من مستوطنة سديروت دريجيا فيما ما يُسمى "غلاف غزة" من سكانها البالغ تعدادهم 35 ألفاً، حيث نزحوا باتجاه منطقة تل أبيب والوسط.

وتكلف عملية الإخلاء خزينة إسرائيل في الأسبوع الواحد فقط قرابة 20 مليون دولار، كما أن وزارة المالية الإسرائيلية بدأت بالفعل في تمويل مساكن بديلة لآلاف النازحين.

ويقول أحد السكان: "في كل شارع في سديروت تقريباً، هناك ذكرى مريرة للصواريخ الفلسطينية، منزل دمرته الصواريخ، ومدارس وطرقات بها حفر فتحتها صواريخ المقاومة الفلسطينية".