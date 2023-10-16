البابا يترأس سيمينار أساقفة أوروبا في ڤينيسيا

انطلقت مساء أمس أعمال سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

يناقش السيمينار خلال جلساته موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية" حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والاحصائيات" و "التحديات والمعوقات".

بينما ناقش في الجلسة الثانية موضوعا "الآمال والأحلام" و "التعاون المشترك".

يشارك في السيمينار ١١ من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.