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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا يترأس سيمينار أساقفة أوروبا في ڤينيسيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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انطلقت مساء أمس أعمال سيمينار أساقفة أوروبا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بحضور سكرتارية المجمع المقدس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بڤينيسيا.

يناقش السيمينار خلال جلساته موضوع "خدمة الكنيسة القبطية في الدول الأوروبية" حيث عقدت مساء أمس جلستان، ناقشت الجلسة الأولى موضوعين هما "الواقع والاحصائيات" و "التحديات والمعوقات".
بينما ناقش في الجلسة الثانية موضوعا "الآمال والأحلام" و "التعاون المشترك".

يشارك في السيمينار ١١ من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوروبا، البالغ عددها ١٤ إيبارشية، حيث اعتذر ثلاثة من الآباء الأساقفة لأسباب صحية.

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