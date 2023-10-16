كيربى: لا نستبعد مشاركة القوات الأمريكية فى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بغزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى يوم الأحد إنه لا يستبعد إمكانية مشاركة القوات الأمريكية بأى من أنواعها فى إطلاق سراح الرهائن الذين تم أحتجازهم فى الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه أشار إلى أنه لا توجد مثل هذه الخطط حاليًا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن كيربى قوله ردا على سؤال عما إذا كان "يستبعد تماما" إمكانية نشر أى قوات أمريكية على الأرض، قال كيربي: "ما لن أفعله هو أن أستبعد أى شيء سواء فى الداخل أو الخارج عندما يتعلق الأمر بإعادة رهائننا إلى الوطن".

وأضاف " نعمل على هذا حرفيا كل ساعة ولكن مرة أخرى، لكى تتمكن من تطوير خيارات سياسية محددة، يجب أن يكون لديك الكثير من المعلومات أكثر مما هو متاح الآن ونحن نعمل على ذلك".

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا "خطط أو نوايا لوضع قوات أمريكية على الأرض للقتال فى هذه المعركة بين إسرائيل وحماس".

كما أشار كيربى أيضا إلى عدم اليقين بشأن التفاصيل المتعلقة بمكان وجود الرهائن الأمريكيين وأعدادهم، حيث نحاول جاهدين معرفة مكانهم بالضبط، كما لا نعرف كم عددهم أيضا ".