كاتب فلسطينى لـ"البوابة نيوز": الوضع فى غزة كارثى وخطير.. والحديث عن الثقافة ترف لا يملكه المهجر من منزله

أعرب الدكتور سعيد محمد الكحلوت، كاتب ودكتور دعم نفسى فلسطينى، عن استيائه الشديد من الوضع فى غزة ووصفه بالكارثى والخطير.

وقال "الكحلوت" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن الحديث عن الثقافة والأدب فى هذه الظروف هو ترف لا يملكه الإنسان الفلسطينى المهجر من منزله.

وأضاف الكاتب الفلسطينى إنه يحمل درجة الدكتوراه فى الطب النفسى، ويقوم بالتدريس فى العديد من الجامعات، ومع ذلك يجلس فى مدرسة كلاجئ ولا يملك منزلا بعد ما قصف الاحتلال منزله.

وتابع: "هناك مؤسسات دولية تتواصل معى يطلبون مبادرات للدعم النفسى، وأقول لهم أن الأمن أولا ويجب أن يتم توفير الأمن بشكل سريع، وأنا لا أبالغ ربما بعد أيام لا يوجد شعب فلسطينى".