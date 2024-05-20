رئيس مدينة مطاي يتفقد سير العمل بالوحدة المحلية لقرية حلوة

تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي، اليوم الإثنين سير العمل بالوحده المحلية لقرية حلوه بحضور سعيد أبو زيد رئيس القريه وذلك لمتابعة سير العمل حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .



حيث تم التفتيش علي الوحده المحليه لمجلس قروي حلوه من حيث الحضور والغياب والتفتيش علي المخازن وعلى الحمله الميكانيكيه. والتاكد من حسن تقديم الخدمة إلى مواطني قطاع حلوه.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الاداريه بالمراكز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل خدمة للمواطن ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

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