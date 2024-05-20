العليا لشؤون الكنائس الفلسطينية تناقش مع مطران كوبنهاجن جهود تحقيق السلام

التقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها دكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، المطران بيتر سكوڤ رئيس اساقفة كوبنهاغن ، بحضور اعضاء اللجنة الرئاسية اميرة حنانيا وعمر عوض الله، والدكتور امانويل حساسيان سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك .

حيث تطرق اللقاء الى رؤية اللجنة الرئاسية ومساعيها لزيارة العديد من الكنائس في مملكة الدنمارك، لتعزيز سبل التعاون والترابط، مشيرا الى المعاناة والالم، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي.

نوه د. خوري الى الاولويات الفلسطينية، بما فيه المطالبة بضرورة التحرك العاجل من أجل وقف العدوان، واطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات والمعونات، والعمل الحثيث لخلق افق سياسي قائم على العدالة، والحقوق للوصول الى السلام العادل والشامل الذي من شأنه تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، على اساس حل الدولتين، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.

واتفق سكوف جاكوبسن على حل الدولتين وشدد على ضرورة التعبير عن المواقف بلغة دبلوماسية نظرا لحالة التوتر الشديد وتأمين بيئة مضادة للصراع لضرورة الأمن والسلام والعدالة.



