إدارة الشباب بالمنيا تنظم لقاء للتوعية بخطورة القضية السكانية

نظمت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان ( إدارة تنظيم الاسرة ) والاوقاف والمجلس القومى للسكان، لقاءً موسعا اليوم الإثنين، للتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاى تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الآثار السلبية للزيادة السكانية باعتبارها أحدى العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية ،كما تم إستعراض بعض المحاور التي وضعتها الدولة للتعامل مع القضية السكانية منها التدخل الخدمى بهدف إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كذكل التدخل الثقافى والاعلامى والتعليمى بهدف رفع وعى المواطنين بخطورة القضية السكانية.

عقب ذلك جرى تنظيم مسرح للعرائس من خلال الرائدات الريفيات بالوحدة الصحية لمركز مطاى تناول الآثار السلبية للزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع وقضية الزواج المبكر، كما تم تنظيم حوار مفتوح للرد على استفسارات الحضور.

جرى التنفيذ بحضور المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاى، ومارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة، وعلى عثمان بإدارة الأوقاف بمركز مطاى، والدكتور هشام حسانين نائب رئيس مركز مطاى،

ود نهال محمد بإدارة تنظيم الأسرة بمركز مطاى.

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