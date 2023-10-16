اعتقال أكثر من 500 فلسطيني بالضفة والقدس خلال أسبوع

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن حملة الاعتقالات التي شنتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية، طالت مئات الفلسطينيين، مشيرة إلى أن حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر تجاوزت 500 معتقل.

وأضافت الهيئة في بيانها: "حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال طالت ما يقارب 60 مواطنا جرى اعتقالهم خلال عملية اقتحام للمدن والقرى والمخيمات، حيث لم يسلم المعتقلون من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو بأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى التنكيل بهم".

وأوضحت أن حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الجاري تجاوزت 500 معتقل، بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات من المحافظات الجنوبية، حيث لا توجد أرقام حقيقية لمعرفة حصيلة الاعتقالات نتيجة التعتيم الإسرائيلي، وعدم إعطاء طاقم المحامين معلومات حولهم كذلك منعهم من زيارتهم.

وأكدت الهيئة أن ما تقوم به إسرائيل من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين، ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من استمرار هذا النهج للتغطية على الفشل الأمني والسياسي لإسرائيل، وحالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي.