مدير مستشفى“أحمد ماهر”: إنقاذ حياة شاب مصاب بطعنة مستقرة فى القلب

أعلن الدكتور هاني الإمبابي مدير عام مستشفي أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، عن نجاح الطاقم الطبي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطعنة مستقرة بالقلب.

وأضاف، حضر للاستقبال شاب مصاب بجرح طعني بالجهة اليسري من الصدر مع وجود نزيف شديد من الجرح، وبعد الفحص تبين ان الطعنة مستقرة بالبطين الأيمن للقلب، وبمجرد دخول المريض لاستقبال الجراحة العامة تم علي الفور نقل المريض للحالات الحرجة بسبب سوء الحالة العامة لعمل الإسعافات الأولية،

أضاف مدير مستشفي أحمد ماهر، انه تم تركيب جهاز وريد مركزي ونقل المريض للعمليات، حيث كان في بدايات غيبوبة، حيث تم التواصل مع الدكتور مصطفي دوير جراح القلب والصدر بكلية الطب جامعه عين شمس، والذى حضر على الفور، وقام بإجراء الجراحة الخطيرة والتي استمرت ساعتين، ثم خرج المريض لرعاية الحالات الجراحية علي تنفس صناعي وأدوية لدعم الضغط والقلب.

واستمر الأطباء بمتابعة المريض علي مدار يومين بالرعاية، حتى بدأت الحالة بالاستقرار وتم رفع أجهزة التنفس الصناعي، وخرج المريض من الرعاية بعد ثلاثة أيام من الجراحة حتى غادر المستشفى بعدها بيومين لممارسة حياته اليومية.

وقال مدير عام المستشفي، بأن ذلك يعكس اهتمام رئاسة الهيئة ممثلة في الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وادارة المستشفى في تطوير العمل في قسم الجراحة العامة، وبدء تقديم خدمات جراحة القلب والصدر كجزء من الخدمات الطارئة التي تتعرض لها المستشفيات متعددة التخصصات، والتى تستقبل إصابات وحوادث متعددة.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور أحمد سمير محمود المدير المناوب، وفي قسم الجراحة الدكتور احمد عبد الهادي محمد، الدكتور باسم محب صبحي، الدكتور محمد احمد سعدون، الدكتور احمد داوود، الدكتور احمد محمد ابو العلا، الدكتور علي الزيني، الدكتور امجد عادل، الدكتور محمد ابو النجا، الدكتور محمد الشحات، الدكتورة اسماء حسن، الدكتور هيثم ربيع، ومن التمريض في العمليات هناء فاضل عمر، تمريض رعاية الجراحة حكمت ناجي سعد، منار اشرف، رانا أحمد، أسماء رمضان