تفاصيل التحركات الدولية بمجلس الأمن لوقف العدوان على قطاع غزة

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن المجموعة العربية توصلت إلى خطة عمل مكونة من 3 محاور رئيسية لعرضها على مجلس الأمن.



وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن خطة العمل تتكون من وقف إطلاق النار، ووقف محاولة التهجير القسري لسكان شمال غزة إلى جنوبها.



ولفت السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية.



وأكد أن روسيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن يستهدف وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طرحت البرازيل رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر مشروع قرار جديد يراعي اعتبارات الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل.



واستطرد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن مشروع القرار البرازيلي يطالب بالإفراج عن الرهائن ويحث إسرائيل على وقف مخطط التهجير.



واختتم أن روسيا تركز على دخول المساعدات الإنسانية لغزة والبرازيل تتبني قرارات ضد القانون الدولي، مؤكدا ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لغزة.

