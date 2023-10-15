ندوة عن العرب وحرب أكتوبر غدا الإثنين بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدًا الإثنين، ندوة تحت عنوان " العرب وحرب أكتوبر".

وصرح حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، بأن الندوة تأتي في إطار الفعاليات التي تقوم بها لجنة الشئون العربية بالنقابة فى العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ومرور ٥٠ عاما عليها.

وأوضح أنه سيشارك في نقاشات الندوة، اللواء طيار سمير عزيز، واللواء مجدي شحاتة، والخبير الاستراتيجي الدكتور عبدالعليم محمد.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفى والمؤرخ محمد الشافعى، والذي سيقام في السادسة مساءً بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبني النقابة.