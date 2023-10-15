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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأعلى للإعلام: التحقيق مع "مدى مصر" وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

المجلس الاعلى لتنظيم
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
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 قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع عاجل اليوم الأحد، إحالة المسئولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.

 وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير  تحريضية للإضرار بالأمن القومى المصرى، ومن مصادر وهمية مجهلة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة،بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

وأشارت الشكاوى التى تلقاها المجلس الى ان الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية او تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلًا.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصر فلسطين
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