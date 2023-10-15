المشدد 5 سنوات لسارق توك توك بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم"محمد.ع" بالسجن المشدد لمدة ٥ سنوات لاتهامه بالشروع في سرقة دراجة نارية بالإكراه بمدينة نصر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه شرع في سرقة الدراجة النارية بطريق الإكراه من المجنى عليه أحمد محمود بأن قذف على وجهه مادة حارقة قاصدا شل مقاومته، إلا أنه أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بها، كما أحرز أداة مادة حارقة بدون مسوغ قانون.

وأكدت النيابة العامة أن المجنى عليه أحمد محمود وحال سيره ليلًا بالطريق العام قائدًا دراجته النارية توك توك بدائرة القسم باحثا عن رزقه الحلال يرافقه المتهم لتوصيله لمبتغاه توقف لفحص دراجته النارية، وحينها باغته المتهم بأن قذف على وجهه مادة حارقة “مسحوق شطة” أحرزها بدون مسوغ قانوني فألحق الأذى به وأعاق بصره ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من سرقة الدراجة النارية ولاذ بالفرار إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه إذ استغاث المجنى عليه فتجمع المارة وتمكنوا من ضبط المتهم والمسروقات.

وقالت حيثيات المحكمة إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها أن الله تعالى شرع من فوق سماوات سبع أن الخير هو حلال الدنيا يليه حساب وحرامها وهو الشر يليه عقاب رغبة منه في إفراز جيل خلاق نابه يساعد في بناء ونماء المجتمع يكرم الصالح ويشد على يده وتقوم الطالح ويأخذ بيده، فالخير يمثله متخذى السبيل القويم ممن يتبعون القانون ويجتهدون في تجلب مخالفته والشر يمثله أصحاب النفوس الضعاف الذين لا يهتمون بمصالح مجتمعاتهم ولا يُلقوا بالًا لسبل ارتقائها ولا يقيمون لمصلحتها وزنا فهدفهم الأوحد تحقيق أهدافهم الدنيئة ضاربين بعرض الحائط كافة التقاليد القويمة والعادات الصحيحة والأخلاق الحميدة والتصرفات المستقيمة غير عابئين بتنميتها ولا بنائها فالمجتمعات السوية ملك للشرفاء من أفرادها الذين يعون قيمة مفهوم الصالح العام.

وأحد أبرز الجرائم المجتمعية الماسة بالمواطنين وعلاقاتهم ببعضهم البعض هي جريمة السرقة فهي جريمة مذمومة تعد من المفاسد والآفات التي تلقى بأصحابها إلى التهلكة تفسد الأعمال وتظلم القلوب وتفرق الجماعات وتغضب الله سبحانه وتعالى وتزرع المصائب والمحن وتهدم وتدمر المجتمعات وتقود إلى نشوب النزاعات وتنشر الحقد والكراهية وتسحق الأرزاق وتفسد الأخلاق وتضيع الحقوق وتغير الأحوال والثوابت وتقلب الموازين فيصير الباطل حقا والخيانة أمانة والظلم عدلا ما أصابت أي مجتمع إلا وأدت لإسقاطه وانهياره وتفككه.