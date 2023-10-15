مسئول دولي: المغرب بذل جهودا استثنائية لإنجاح اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا إن المغرب بذل جهودا استثنائية لإنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمدينة مراكش، مشيدا بحسن التنظيم في هذه الاجتماعات.

وأضاف بانجا، خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026 والمقررة في بانكوك بتايلاند: "أود أن أشكر الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين، وهذا ما حرصت عليه طوال هذا الأسبوع، على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حظي به المشاركون في هذه الاجتماعات".

وأبرز أن "المغرب قام بعمل رائع، باستقباله لنا في وقت صعب للغاية"، بعد زلزال الحوز الذي وقع يوم الثامن من سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن المغاربة أظهروا بشكل جلي عزمهم الأكيد على إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتستضيف بانكوك نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.