جامعة الزقازيق تعقد ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بكلية التكنولوجيا والتنمية

عُقدت ندوة تثقيفية بعنوان ( نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة ) بكلية التكنولوجيا والتنمية تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بالتعاون مع المجمع الإعلامى ومركز إعلام الزقازيق ، يحاضر فيها كل من : اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجى ، واللواء إبراهيم فلاح ، والفنان القدير أحمد ماهر ، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قبل بدء فعاليات الندوة استقبل د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، المحاضرين بالندوة وهم : اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى ، واللواء إبراهيم فلاح ، والفنان القدير أحمد ماهر، على هامش الندوة التثقيفية اليوم عن انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك بالمبنى الإدارى لرئاسة الجامعة.

خلال اللقاء رحب د.خالد الدرندلى بالمحاضرين فى رحاب جامعة الزقازيق ، مؤكدا على أهمية معرفة الطلاب والأجيال الجديدة تاريخ الآباء والأجداد ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة التي أظهرت ملحمة الشعب المصري صاحب الحضارة والتاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض من أجل رد الكرامة.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها الوقوف دقيقه حداد على أرواح الشهداء.

وخلال الندوة قدم د.خالد محروس التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجيش مصر العظيم ،اللذين نستلهم منهم الروح القوية للدفاع عن مقدرات الوطن ، كما أكد سيادته علي أن الكلية تتشرف بعقد مثل هذه الندوات فى ذكرى عزيزة على قلوب كل المصريين والاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جدير بالذكر أنه قد حضر فعاليات الندوة كلا من : د.خالد محروس عميد كلية التكنولوجيا والتنمية ،د.جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د.ضياء العراقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة.