ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يرتدي الزي الأحمر وأوزبكستان الأزرق خلال اللقاء الودي غدا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي مع أوزبكستان عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للفانلة الحمراء والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدى أوزبكستان الفانلة الزرقاء والشورت والجورب الابيض.  

ويخوض المنتخب الأوليمبي التجربة الاوزبكية فى تمام الساعة الخامسة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت طشقند وتقام المباراة باستاد ملعب بونيودكور الدولى وسط اهتمام جماهيري.

تأتي التجربة الأوزبكية ضمن سلسلة مباريات وديةيؤديها المنتخب الاوليمبي فى إطار برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وكان المنتخب الأوليمبي قد بدأ ودياته بخوض التجربة الروسية التى تعادل فيها مع منتخب روسيا للمحليين 1- 1  وفاز فيها على نظيره الروسي الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، ثم لعب مع المنتخب الأردني الأوليمبي فى تجربة أخري سبقت سفره إلى أوزبكستان وشهدت فوز أحفاد الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويتطلع المنتخب الأوليمبي المصري لمواصلة عروضه الطيبة فى تجربة أوزبكستان فى ظل حرص مديره الفني البرازيلى ميكالى على تعزيز ثقافة الفوز والتعامل مع كل المباريات الودية كأنها رسمية.

ads
المنتخب الأوليمبي المصري مباراة ودية أوزبكستان
ads