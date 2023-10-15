«لهو الأطفال».. حبس مزارع وعامل متهمين بقتل شخص وإصابة آخرين بالصف

فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل عامل، وإصابة والده وعمه، برش خرطوش على يد آخرين في مركز الصف جنوب الجيزة.

وأمام جهات التحقيق.. اعترف المتهمين بارتكابهم للواقعة، وأقروا أن يوم الجريمة حدثت مشاجرة بينهم وبين الضحية ووالده وعمه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، على إثرها تطورت المشاجرة، وتععدوا على المجني عليه بإطلاق عيار ناري من رش خرطوش، فسقط قتيلا، بينما أصيب والده وعمه بإصابات إثر تعدي المتهمين عليهما بسلاح أبيض.

وبناءًا عليه فإن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس المتهمان ( مزارع وعامل) علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة الضحية بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابان الآخران تمهيدًا لسماع أقوالهم احول الواقعة التي يجري التحقيق فيها

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات مباحث مركز الصف وكشفت أن مشاجرة حدثت بين طرفين الأول ( عامل متوفي ووالده وعمه)، وطرف ثاني (مزارع، عامل) بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام (المزارع "من الطرف الثانى") بإطلاق عيار نارى من ( بندقية خرطوش) بحوزته تجاه (المتوفى) مما أدى إلى وفاته وقام (العامل "من الطرف الثانى") بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثًا إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.