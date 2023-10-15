"كريدي أجريكول" يفتتح أول فرع معتمد من (LEED) في مصر

حصل كريدي أجريكول مصر على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEED" من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) لفرعه الجديد في مول "Open Air" بمدينتي؛ ليعد بذلك أول فرع لبنك في مصر يحصل على هذه الشهادة، وتؤكد هذه الشهادة على امتثال الفرع لمعايير دقيقة ومتعددة في مختلف المجالات مثل الموقع والمواد المستخدمة والجودة الداخلية والابتكار وغيرها من المعايير.



وتعتبر"LEED" نظاماً دولياً لتصنيف الأبنية الخضراء، حيث تهدف تصميمات المباني المعتمدة من قبل نظام "LEED" إلى ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخلق بيئة عمل أفضل للموظفين.



شهدت رحلة الحصول على شهادة "LEED" لفرع كريدي أجريكول العديد من التحديات، ولكنها تُوّجت في النهاية بنجاح ملموس، حيث تطلبت هذه العملية اهتماماً كبيراً بالتفاصيل والتزاماً بالمعايير الدقيقة التي حددها نظام التصنيف"LEED"، وعليه، تم فحص كل جوانب تصميم وبناء الفرع بعناية لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، أولى كريدي أجريكول أهمية كبيرة لدمج الاستراتيجيات المستدامة والتقنيات المتطورة منذ بداية إنشاء الفرع وحتى اكتماله، وذلك التزاماً منه بتنفيذ مجموعة كبيرة من الحلول المستدامة لتعكس تفانيه في تقليل الأثر البيئي والمساهمة في بناء مستقبل أخضر ومستدام.



فمن شأن هذا الإعتماد أن يؤثر بالإيجاب ليس فقط على البيئة، بل يمتد أثره ليشمل بيئة العمل بالبنك التي تضم موظفين وعملاء على حد سواء، وذلك من خلال توظيف الإضاءة الطبيعية، وتوفير نظام تهوية فعّال، وتصميم مساحات خضراء، مما أسهم في خلق أجواء مريحة و متوازنة في البيئة الداخلية للفرع. وقد ساهمت هذه التحسينات في زيادة إنتاجية الموظفين و رفع مستوى رضاء العملاء، معززة الشعور العام بالارتياح و الإيجابية داخل البنك.

ترينيل: سعيِنا للحصول على شهادة (LEED) يؤكد على التزامنا الدائم بالمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع رؤية وهدف كريدي أجريكول

وقال جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "نُولي في كريدي أجريكول مصر أهمية كبيرة للمسؤولية البيئية، إذ تمثل ركيزة أساسية من ركائز التزامنا تجاه المجتمع والأجيال القادمة. ويؤكد سعينا للحصول على شهادة "LEED" على التزامنا الدائم بالمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع رؤية وهدف مجموعة كريدي أجريكول في مجابهة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، خاصة فيما يتعلق ببصمتنا الكربونية ومحافظنا الاستثمارية والتمويلية، ويتضح ذلك من خلال مشاركتنا الفعالة في التحالف المصرفي لصافي الانبعاثات الصفري."



وأضاف قائلاً: "في عام 2016، حصل مقرنا الرئيسي على شهادة "LEED"، واليوم نحن فخورون بكوننا أول بنك في مصر لديه فرعاً معتمداً من نظام التصنيف "LEED"، وهو مؤشر واضح على مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وسلامة فريق العمل. وإدراكاً منا لأهمية مجابهة تغير المناخ، نسعى لتقليل بصمتنا الكربونية المباشرة الناتجة عن أعمالنا في مصر. ونحن عازمون على اعتماد المزيد من الفروع من قبل نظام "LEED" في المستقبل تماشياً مع الالتزامات الاجتماعية والبيئية لمجموعة كريدي أجريكول العالمية."