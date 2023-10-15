ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف عدد من مشروعات التنمية الحضرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بسوهاج، والوقوف على بعض المعوقات والعمل على إزالتها، للانتهاء من تلك المشروعات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، بحضور هلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب سوهاج، وعلى لطفي رئيس حى شرق، وأحمد ابو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بمنطقة عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بنطاق حى غرب، ووجه المحافظ مسئولي شركة الكهرباء بسرعة انهاء أعمال الكهرباء بالمنطقة تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا الحضري  الجديد والذى وصلت نسبة التنفيذ به 98%، حيث تم الربط علي شبكة المياه ويتبقي الربط علي شبكة الكهرباء، ووجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء فى التجهيز لتشغيل السوق الجديد.

وفى نهاية الاجتماع، كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الحضرية لحصر جميع مشروعات الاسكان الحكومي بنطاق المحافظة.

ads
اجراءات أعمال الرصف التجهيز التنسيق اللواء طارق الفقي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المحافظ التنمية الحضرية المشروعات المواطنين
ads