مركز الطفل للحضارة يحتفي باليوم العالمي للفتاة

نظم مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل "، احتفالية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للفتاة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة دكتورة جيهان حسن، بمشاركة 30 فتاة من مدرسة تحيا مصر الاسمرات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة خلال الاحتفالية أنه من الضروري رفع درجة الوعي الاجتماعي في حق الفتاة بالمساواة والتعلم واستثمار طاقاتهن وإعدادهن لمستقبل افضل، ما يسهم بإحداث التنمية المطلوبة للمجتمع في مختلف قطاعاته

وأشاد حلمي بالدور الجوهرى للدولة الذى مكنت للفتاة والمرأة المصرية من الوصول إلى أهدافهن ، وهذا يتضح جليا حيث حظيت المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، على العديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصرا هاما وحيويا في المجتمع، ولها دور في كافة الأحداث، ومكانتها في مقدمة الصفوف .

وأوضح «حلمي»، أن الاحتفال شملت العديد من الفعاليات التي استهدفت الفتيات وأسرهن، حيث تتنوع لتشمل ورش فنون تشكيلية لتعليم الطباعة بالاستنسل وأشكال فنية بالفوم، وورشة للرسم الحر وآخري للرسم على الوجوه، وبالتوازي مع الورش قدمت الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان «التربية الايجابية» ، اعقبها حوار ثقافي بعنوان «التخطيط لمستقبل صانعة السعادة» للدكتورة جيهان حسن دكتوراة في الانثروبولوجيا الثقافية وعضو مجلس علماء مصر . ومدير عام الادارة العامة لثقافة الطفل

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