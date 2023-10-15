بعد قليل.. انطلاق مؤتمر السفارة الفلسطينية بالقاهرة لكشف جرائم الاحتلال

ينطلق بعد قليل مؤتمرا صحفيا بحضور السفير الفلسطيني دياب اللوح، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة في إطار محاولات الكشف عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ويتمحور المؤتمر حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين في غزة؛ إذ يستخدم الاحتلال القوة المفرطة ضد المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية واستهداف الأماكن المدنية مثل المستشفيات والمدارس.

كما سيتم تسليط الضوء على العدد المروع للضحايا الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقد أفاد التقرير الأخير لوزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد القتلى بلغ أكثر من 2384 شهيدا ونحو 10250 جريحا في عدوان الاحتلال، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وأن هناك المئات من الجرحى الذين قد يعانون من إصابات خطيرة.