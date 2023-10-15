الكشف على 1030 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية كفر مروان يومي الجمعة والسبت، وجرى الكشف خلالها على 1030 مواطن مجاناً، من خلال وجود 7 عيادات طبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وذكر بيان للمديرية اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وأضاف البيان، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان -رمد).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.