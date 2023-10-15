"بنات عين شمس" تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس ، كرنفال لاستقبال الطالبات الجدد و القدامى للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، والذي يستمر علي مدار خمسة أيام تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و برئاسة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات ومى حلمى وكيل الكلية لقطاع شئون التعليم والطلاب .

وافتتحت أميرة يوسف عميدة الكلية البنات فعاليات اليوم الأول بالترحيب بالطالبات الجدد و القدامى للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ و تم تعريف الطالبات بأقسام الكلية المختلفة ، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت إجراءات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد و تمنت للطالبات أن يكون عام سعيد ملئ بالتطور والتفوق و الانجاز .

كما افتتحت ايضًا عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس و معرض الأعمال الفنية للطالبات و شهد الاحتفال طابور عرض للجوالة .

حضر الحفل طالبات الكلية و العديد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الأنشطة و الهيئة المعاونة و اعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد تم اخذ بعض الصور التذكارية.