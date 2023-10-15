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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يكبد مليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 كبد الجيش الصومالي اليوم الأحد، مليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في منطقة "بري أوجيد" على بعد 40 كلم عن مدينة "جوريعيل" بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.
وأكد عمدة مدينة "جوريعيل" بولاية "جلمدج" الإقليمية فارح عبدي معلم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي والقوات المحلية يتعقبان الإرهابيين، مشيرا إلى فرار الإرهابيين من موقع المعركة، تاركين وراءهم أعدادا من الجثث، وأدوات قتالية.

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الصومال الجيش الصومالى
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