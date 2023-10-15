بتوجيهات السيسي.. وصول أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة العريش لدعم غزة

وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء ،اليوم الأحد، قافلة المساعدات التي نظمها التحالف الوطني طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .

وتأتي القافلة هدية مقدمة من الرئيس السيسي للاشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة .

وقال خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن قافلة التحالف الوطني تضم 140 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف زايد أن المساعدات عبارة عن 1000 طن من المواد الغذائية، 300 علبة أدوية، كراسي متحركة، أجهزة طبية، 140الف بطانية، 50 ألف قطعة ملابس، 80 خيمة، وسيتم إدخالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ونظيره الفلسطيني.

وأشار زايد إلى وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية من عدة دول، حيث تم تخزينها في مدينة العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

كما قام التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم باطلاق اكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بكافة محافظات الجمهورية لدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .