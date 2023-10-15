رئيس وزراء كندا: قلقون إزاء الوضع الإنساني في غزة

عبر جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، عن قلقه من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تشهدها غزة، بعدما أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وفي تغريدة على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم "توتير"، اليوم الأحد، أكد رئيس الوزراء الكندي أنّ بلاده تشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وكتب: "تشعر كندا بقلق عميق إزاء الحالة الإنسانية المتردية في قطاع غزة، إن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر ضروري؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين، وتدعو كندا إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

أوضح أننا نبقى على اتصال دائم مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، ويستمر عملنا لمساعدة الكنديين على العودة من إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بأسرع ما يمكن، وبأمان قدر الإمكان.