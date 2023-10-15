محافظ الوادي الجديد يكرم فوسفات مصر لتميزها بمهرجان التمور

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، لتميزها خلال مشاركتها بجناح في مهرجان التمور الثالث بمدينة الخارجة ورعايتها للمهرجان.

ومنح محافظ الوادي الجديد، درع المحافظة لرئيس فوسفات مصر، خلال احتفالية المحافظة بمهرجان التمور الثالث على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ64، وذلك لنجاح فوسفات مصر في رعاية المهرجان وتميزها خلال فعالياته بالإضافة لنجاحها لوصول لمركب سمادي من خام الفوسفات له أهمية اقتصادية كبيرة.

من جانبه، قدم رئيس فوسفات مصر الشكر لمحافظ الوادي الجديد، على دعمه الدائم للشركة، ومشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات مؤكدا حرص الشركة على دعم جهود التنمية بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية، في تنفيذ خطة الوزارة للمشاركة المجتمعية في كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية.

وكانت شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية، السبت 14 أكتوبر الجاري، في فعاليات الملتقى الثالث التسويقي للتمور "مهرجان التمور"، بالوادي الجديد، ممثلة في شركة فوسفات مصر والتي كانت الراعي الرسمي للمهرجان، الذى أقيم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 64.

كما قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس السبت، تخصيص ١٠٠ فدان لصالح شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثورة التعدينية وذلك بمنطقة مفيش باريس وذلك لتجربة السماد الجديد الذي أعلنت الشركة عنه خلال فعاليات مهرجان التمور الثالث.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول أن قرار محافظ الوادي الجديد يهدف لدعم التنمية الزراعية وجهود الشركة في تنفيذ مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات وتحقيق أعلى فائدة منه في زيادة خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية لها وعلى التوازي ترشيد استهلاك مياه الري وهو ما يحققه السماد الجديد.