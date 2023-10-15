«فيتوريا» يدرس منتخب الجزائر استعدادًا للمباراة الودية

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على مشاهدة فيديوهات مباريات سابقة لمنتخب الجزائر قبل انطلاق مران الأمس للفراعنة؛ استعدادًا لمواجهتهم غدًا وديًا.



وذلك للوصول إلى نقاط القوة والضعف للمنتخب المنافس، وللوقوف على خطة اللعب الخاصة بالفراعنة وتخطي المباراة بنجاح حتى وإن كانت ودية، خاصة أن البرتغالي يسعى لتقديم مباراة قوية تثبت للجماهير وجميع المنتقدين له خلال مباراة تونس أنه قادر على تدريب منتخب بلاده.

شارك في تدريب منتخب مصر أمس الـ٢٥ لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.