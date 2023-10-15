مات في العيادة.. وفاة طبيب بنوبة قلبية خلال عمله في الدقهلية

توفي الدكتور محمد العقدة، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، جامعة المنصورة؛ وذلك بعد أن لفط أنفاسه الأخيرة داخل عيادته بشارع السكة الجديدة في مدينة المنصورة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء قيامه بتوقيع الكشف على عدد من المرضى.



ونعى الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، على صفحته قائلًا: ببالغ الحزن والأسى تودع كلية طب المنصورة العميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، أحد علمائها المخلصين.الدكتور محمد العقدة أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، الرجل الخلوق المهذب عف اللسان حسن الخَلق والخُلق العزيز على قلب طلابه وزملائه، اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد وأغفر له وأعف عنه واجعله بالفردوس الأعلى من الجنة.

فيما نعى الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة وفاة الطبيب محمد العقدة، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.إنا لله وإنا إليه راجعون ورحل طيب القلب عفيف اللسان، رحل الأستاذ الدكتور محمد العقدة".



قال «الشعراوي» في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحل في هدوء كعادته،اللهم اغفر له وارحمه رحمه واسعه، واجعل الجنة مثواه مع النبيين والصديقين، فلم نرى منه إلا كل خير اللهم اجعل أعمال الخير والعلم في ميزان حسناته، نسألكم الدعاء».

فيما سادت حالة من الحزن بين عدد كبير من طلاب الطبيب والمرضى، وأصدرت نقابة الأطباء بالدقهلية بيانا نعت فيه الطبيب.

وقال أحد المرضى إنه كان ينتظر بالخارج وفوجئ بأن الطبيب توفي وتم نقله إلى المستشفى.