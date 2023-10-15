تصفيات يورو 2024.. منتخب إيطاليا يستعيد الوصافة باكتساح مالطا

اكتسح منتخب إيطاليا، نظيره مالطا برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سان نيكولا، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكان المنتخب الإيطالي يحتاج للفوز على مالطا؛ لاستعادة وصافة جدول ترتيب المجموعة، بعد فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية، وأيضًا للعودة من جديد للمنافسة على التأهل إلى نهائيات يورو 2024.

افتتح التسجيل، جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 22، ثم سجل بيراردي هدفين في الدقيقتين 45+1 و63، فيما اختتم فراتيسي الرباعية في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز، احتل منتخب إيطاليا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 10 نقاط، خلف منتخب إنجلترا المتصدر وفي رصيده 13 نقطة.

بينما جاء منتخب أوكرانيا ثالثًا بعشرة نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا، وحل منتخب مقدونيا الشمالية في المرتبة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما تذيل منتخب مالطا الترتيب بلا نقاط.