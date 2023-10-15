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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل بطريرك ڤينيسيا.. صور

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، في مقر إقامته بمدينة ڤينيسيا، غبطة البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

رحب قداسة البابا بالبطريرك وعرفه بالوفد القبطي وذكر قداسة البابا بأنهما قد التقيا منذ ١٠ سنوات في بطريركية سان مارك الكاثوليكية بڤينيسا مع المتنيح المطران الأنبا كيرلس.

كما دعا قداسته البطريرك موراليا إلى زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة والأديرة المصرية والتي يقدر عددها بـ٥٠ ديرًا عامرًا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارات المحبة المتبادلة والمتعددة بين الكنيستَيْن القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقدم نبذة عن تاريخ وقدر الكنيسة القبطية في مصر والمجمع المقدس وكل مؤسسات الدولة المصرية وأشار إلى نمو تعليم الكنيسة والمعاهد اللاهوتية وانتشار الرهبنة القبطية في مصر وخارجها.

كما عبر غبطة البطريرك عن سعادته بهذه المناسبة لتدشين كاتدرائية قبطية أرثوذكسية واصفًا الحدث بأنه سبب فرحة لكل ڤينيسا.

وقدم قداسة البابا، للبطريرك أيقونة للقديس مار مرقس بالفن القبطي مرسومة بيد راهبات أقباط. 

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