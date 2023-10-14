تصفيات يورو 2024.. تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة مالطا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالطا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف المنتخب الإيطالي، اليوم السبت، نظيره منتخب مالطا على ملعب سان نيكولا، في مواجهة تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد في الخط الهجومي، الثلاثي دومينيكو بيراردي، مويس كين، وجياكومو راسبادوري، وذلك في ظل إصابة مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

ويسعى منتخب إيطاليا في مواجهة اليوم، للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على المركز الثاني خلف منتخب إنجلترا صاحب الصدارة، والاقتراب أكثر من التأهل لبطولة يورو 2024.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة مالطا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دارميان، مانشيني، باستوني، ديماركو

خط الوسط: باريلا، لوكاتيللي، بونافينتورا

وفي الهجوم: بيراردي، كين، راسبادوري.

يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 7 نقاط، وذلك بعد فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية اليوم السبت.

ويتصدر منتخب إنجلترا قمة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل منتخب مالطا الترتيب بلا نقاط.